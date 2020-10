Stiri pe aceeasi tema

- Cu o medie de aproape 6.000 de cazuri in ultimele zile, in Elveția spitalele din cele mai afectate zone incep sa nu mai aiba unde sa interneze pacienții in stare grava. Spitalele Universitare din Geneva au facut apel la voluntari cu instruire medicala și la personalul pensionat pentru a ajuta la ingrijirea…

- Emmanuel Macron a declarat ca Franta va lupta cu COVID-19 cel putin pana la mijlocul anului 2021. Numarul de imbolnaviri a trecut de un milion, dupa ce, doar vineri, Franta a inregistrat peste 40.000 cazuri si 298 decese noi. Zilele trecute, in Franta, a fost extinsa carantina pe timp de noapte, 46…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, va ieși din Asociația „Salvați Bucureștiul”, care are pe rol 15 procese cu primaria referitoare la legalitatea unor autorizații, informeaza digi24.ro. „Sunt membru fondator al Asociației Salvați Bucureștiul. Aceasta asociație, de la inceputul ei pana in acest…

- BUCUREȘTI, 22 sept – Sputnik, Georgiana Arsene. Pacienții cu COVID incep sa fie din ce in ce mai tineri, fapt care ridica intrebari medicilor cu privire la cauzele ce determina acest fenomen. © Sputnik / Evgeniy EpanchintsevCOVID-19: Alte cazuri noi de infectare, doi medici decedați Radu Țincu,…

- Statul a promis ca ajuta, cu materiale de protecție, pe cei din inia intai, care lupta contra COVID 19. Totuși, medicii de la centrele de permanența sunt suparați. ”Pe noi, Statul ne-a uitat. Ne vin pacienți din tot județul. Nu ști cine-ți intra pe ușa. Luam materiale cu bani din buzunarul propriu.…

- Șefa secției de Pneumologie a Spitalului Județean din Buzau, dr Nicoleta Birca, spune ca noul coronavirus a devenit tot mai agresiv, iar pacienții care se prezinta cu forme ușoare sunt tot mai puțini, mulți infectați, chiar și cei foarte tineri, perfect sanatoși inainte de infectare, dezvoltand forme…

- COVID e un produs suta la suta social democrat Presedintele Klaus Iohannis a avertizat joi asupra noului record „extrem de ingrijorator” de imbolnaviri de COVID-19 și a lansat un atac extrem de dur la adresa PSD, acuzand acest partid ca a creat intenționat o criza sanitara, pentru ca la final sa poata…