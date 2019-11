Stiri pe aceeasi tema

- "In momentul cand discutam de o cifra de 6,4% consumatori de droguri pe segmentul de varsta 14-65 de ani, conform documentelor oficiale a Centrului de Monitorizare de la Lisabona și ale Agenției Naționale Antidrog, discutam de aproximativ 650-700.000 de consumatori ocazionali de droguri. In aceste…

- Angajatorii din Europa ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 494 locuri de munca vacante. Locurile de munca sunt, dupa cum urmeaza: Germania – 123 locuri de munca pentru: ajutor electrician, ajutor la curațenie, bucatar, bufetier, -camerista, sef de partie, electrician, fierar-betonist,ingrijitor…

- Liderii celor 27 de state UE au adoptat in mod oficial noul Acord Brexit agreat de catre Uniunea Europeana cu Marea Britanie, a informat joi un purtator de cuvant al președintelui Consiliului European Donald Tusk. Anterior, acordul a fost anunțat pe Twitter de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Batuta, umilita și obligata sa bea apa cu sare. De aceste tratamente a avut parte o minora in varsta de 15 ani, din Craiova. Fata era pusa de catre un tanar in varsta de 23 de ani, sa cerșeasca, iar in caz contrar era supusa unor tratamente dureroase. Baiatul de 23 de ani a fost arestat preventiv dupa…

- Fuziunile si achizitiile (M&A) incheiate la nivel mondial au scazut cu 16% in trimestrul trei din 2019, la 729 miliarde de dolari, arata datele furnizate de Refinitiv, in conditiile in care ingrijorarile cu privire la incetinirea economica si razboiul comercial dintre SUA si China au descurajat…

- Macedonia de Nord a legalizat cultivarea de canabis in scop medicinal in 2016, alaturandu-se unui numar din ce in ce mai mare de state care au luat aceeasi masura sau sunt pe cale sa o faca, precum Marea Britanie, Grecia, Thailanda si unele state americane, noteaza Reuters.

- Corina Caragea a devenit independenta financiar inca din perioada liceului. Frumoasa bruneta a facut cursuri de modelling, apoi a reușit sa intre in lumea manechinelor și sa caștige bani din reclame și prezentari. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV ar fi putut face o cariera in modelling,…

- Un barbat din Marea Britanie a pus o lira pe o lunga lista de meciuri, iar castigul potential era imens: 98.000 de lire, adica peste 100.000 euro! https://www.sport.ro/virale/ce-a-facut-un-barbat-cu-un-bilet-de-pariuri-de-100-000-euro-castigator-e-incredibil-cum-a-pierdut-banii.html