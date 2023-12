Elveția nu îi mai sprijină pe cei cu bani de ascuns Pentru milionarii care au bani de ascuns, a fost mult timp util sa aiba alaturi o companie elvețiana. Una cu o placuța de identificare, o cutie poștala și fara angajați. Dar, la fel ca și secretul bancar de acum un deceniu, industria societaților fantoma elvețiene se confrunta in prezent cu o amenințare fundamentala. In lupta […] The post Elveția nu ii mai sprijina pe cei cu bani de ascuns first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stai la caldura, cu o cana fierbinte de ceai și nu știi ce sa faci? Nu-i nimic, avem noi ceva pentru tine, și anume testul perfect pentru inceputul iernii. Deși, doar cei cu mintea agera pot gasi pestele ascuns printre ursii polari, ai putea sa incerci și tu sa raspunzi acestei provocari. Bafta! Incearca…

- Un barbat din Maine, SUA, a caștigat 1,35 miliarde de dolari la loterie in luna ianuarie 2023, dar nu a spus nimic familiei, Ulterior, tot norocul sau s-a transformat intr-un adevarat coșmar.Barbatul a caștigat suma uriașa la extragerea Mega Millions din ianuarie. El nu s-a simțit confortabil sa le…

- Toți ochii sunt indreptați catre Fașia Gaza, iar lumea democratica investește o mulțime de bani pentru a-și aduce acasa cetațenii, pentru transporturi umanitare și sa nu mai discutam despre cheltuielile militare.

- Camera in care Michelangelo a stat ascuns 2 luni, pentru a se feri de razbunarea unei familii date jos de la putere in Florența, va fi deschisa turiștilor. Incaperea ascunde secrete negre. Nu va putea fi vizitata oricand și de catre oricine. Afla in randurile de mai jos ce program va fi respectat. „Camera…

- Marcel Serbuc, barbatul acuzat ca a ucis o fata de 12 ani si i-a ascuns cadavrul in lada unei canapele, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat avocatul Adrian Cuculis, potrivit News.ro.

- Atacul lansat de Hamas asupra Israelului la 7 octombrie a prins Uniunea Europeana pe picior greșit. Divizați, liderii europeni nu au gasit un raspuns comun la aceasta criza. Dimpotriva, Statele Unite și-au declarat imediat sprijinul pentru israelieni, insuși Joe Biden merge in Israel – un gest de solidaritate,…

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii organului de urmarire penala al SFS, anunța trimiterea in judecata a administratorului și contabilei unei companii, pentru evaziune fiscala de peste un milion de lei. Compania activase circa un deceniu in domeniul construcțiilor inginerești și rețelelor tehnico-edilitare.…

- Armata Azerbaidjanului a incercuit, vineri așa-zisa capitala a regiunii separatiste Nagorno-Karabah, Stepanakert, in care locuiește o majoritate de etnici armeni, iar populația „s-a ascuns in pivnițe” de teama „masacrelor”, a declarat o purtatoare de cuvant a așa-ziselor autoritați separatise din enclava.