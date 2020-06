Elveţia: Mii de manifestanţi au protestat împotriva rasismului în mai multe oraşe Mii de manifestanti au participat sambata la marsuri de protest in mai multe orase elvetiene, denuntand rasismul si brutalitatea politiei, in pofida interdictiei privind adunarile publice de peste 300 de persoane, impusa de autoritati pentru a preveni raspandirea COVID-19, informeaza AFP si Reuters.



Cea mai mare demonstratie a avut loc la Zurich unde, conform politiei, s-au adunat peste 10.000 de persoane, majoritatea imbracati in negru. Protestatarii care au marsaluit prin centrul orasului au afisat pancarte cu mesaje precum "Vietile negrilor conteaza", "Si rasismul este o pandemie"… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

