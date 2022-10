Elveţia – Lindt câştigă bătălia în instanţă cu Lidl pentru iepuraşii săi de ciocolată Sondajele transmise de Lindt au aratat ca iepurasul de Paste al lui Lindt este bine cunoscut publicului, a spus tribunalul federal, adaugand ca cele doua produse ar putea fi confundate, chiar daca exista unele diferente intre ele. Acesta a anulat decizia emisa de un tribunal comercial elvetian impotriva Lindt si in favoarea a doua unitati elvetiene ale Lidl anul trecut si a dispus ca Lidl sa-si distruga inventarul de iepurasi de ciocolata. „Distrugerea este proportionala, mai ales ca nu inseamna neaparat ca ciocolata ca atare ar trebui distrusa”, conform unui rezumat al verdictului. Producatorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iepurașii de ciocolata inveliți in folie de aluminiu de la Lindt & Spruengli merita sa fie protejați impotriva produselor imitate, a decis joi cea mai inalta instanța din Elveția, care a ordonat discounterului german Lidl sa nu mai vanda un produs similar in Elveția și sa distruga stocurile ramase.…

- Cea mai inalta instanța din Elveția a decis ca iepurașul de ciocolata invelit in folie de aluminiu produs de producatorul de ciocolata premium Lindt & Spruengli merita sa fie protejat de produsele imitate, inclusiv de varianta fabricata de Lidl, care va fi retrasa de la vanzare, informeaza The Guardian.Curtea…

- Iepurasii de ciocolata inveliti in staniol ai companiei Lindt & Spruengl merita sa beneficieze de o protectie impotriva produselor imitatoare, a decis joi cea mai inalta instanta elvetiana, care a ordonat lantului german de magazine Lidl sa opreasca imediat vanzarea

- In mai multe regiuni ale lumii, consolele de gaming PlayStation 5 vor costa mai mult, dupa o scumpire semnificativa anuntata de producatorul japonez. In Europa, PS5 se scumpeste cu 10%, urmand ca versiunea cu disc Ultra HD Blu-ray sa coste 550 de euro (de la 500 de euro), iar cea digitala sa se scumpeasca…

- Producatorul de ciocolata Lindt & Spruengli va parasi piața din Rusia ca urmare a razboiului din Ucraina, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Orarul magazinelor Penny de Sfanta Marie. Programul pentru ziua de 15 august. Vești bune pentru cei care nu și-au finalizat cumparaturile pentru data de 14 august. Magazinele Penny din Romania vor funcționa dupa programul normal. Menționam ca doar de Craciun, de Revelion și in zilele de Paște, magazinele…

- In iulie, Comisia Europeana si-a redus comanda pentru vaccinul VLA2001 la doar 1,25 milioane de doze, de la 60 de milioane vizate anterior, indicand ca tarile europene sunt bine aprovizionate cu alte vaccinuri si ca are loc o incetinire a programelor de vaccinare. Producatorul francez de medicamente,…

- Avionul cu fuzelaj ingust C919 din China, conceput pentru a concura duopolul Airbus-Boeing, se apropie de certificare, in conditiile in care avioanele de testare au finalizat toate sarcinile de zbor, transmite Reuters. Producatorul de stat Commercial Aircraft Corp of China a anuntat pe contul sau oficial…