Elveția își va revizui adopțiile internaționale după acuzațiile potrivit cărora unii copii ar fi fost furați de traficanții de carne vie Autoritațile elvețiene au anunțat ca vor revizui posibila adopție ilegala a unor copii straini, la trei ani de la izbucnirea unui scandal privind acuzații ca unii copii adoptați din Sri Lanka ar fi fost furați de catre traficanții de carne vie de la familiile lor biologice, relateaza Reuters.



&"Acceptam și regretam eșecul autoritaților elvețiene de a preveni adopțiile din Sri Lanka pâna în anii 1990 în pofida semnalelor de, în unele cazuri, nereguli majore&", a afirmat cabinetul federal într-un comunicat.



