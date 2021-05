Elveția întoarce spatele acordului-cadru cu UE Elveția a anunțat ca a incheiat negocierile privind acordul-cadru instituțional care ar trebui sa guverneze relațiile bilaterale cu Uniunea Europeana. Bruxelles, la randul sau, și-a exprimat „regretele” și nemulțumirea. Dupa luni de tergiversari, Elveția a pus capat negocierilor privind relațiile sale cu UE, a anunțat guvernul, miercuri 26 mai, deizie care risca sa starneasca mania Bruxelles-ului. Intr-o […] The post Elveția intoarce spatele acordului-cadru cu UE first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

