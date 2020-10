Elveţia înăspreşte măsurile pentru combaterea celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus Elvetia a anuntat duminica restrictii mai dure pentru a tine sub control al doilea val al epidemiei de coronavirus, care includ obligatia de a purta masca la nivel national si interzicerea adunarilor cu participare numeroasa de oameni, transmite Reuters preluat de news.ro Adunarile de peste 15 persoane in locuri publice vor fi interzise incepand de luni, iar mastile vor trebui purtate in toate spatiile publice inchise, a anuntat guvernul dupa o sedinta de urgenta. Ordinul de a purta masca in mijloacele de transport publice a fost extins pentru a include garile, aeroporturile, statiile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

