Guvernul elvetian i-a indemnat marti pe alegatori sa respinga referendumul prin care Partidul Poporului (de extrema dreapta) incearca sa puna capat acordului cu Uniunea Europeana in ce priveste libera circulatie a persoanelor, transmite Reuters.



Daca masura va fi adoptata la referendumul constrangator de pe 17 mai, in ceea ce este numit 'momentul Brexit' al Elvetiei, tara risca sa-si piarda accesul privilegiat la piata unica europeana, vitala pentru economia sa bazata pe exporturi.



Totodata, ar putea arunca Elvetia in afara sistemului Schengen si din Acordul de…