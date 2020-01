Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele si seful parlamentului din Irak au condamnat miercuri in declaratii separate, dar ambele denotand prudenta, tirurile cu rachete iraniene asupra a doua baze militare de pe teritoriul irakian care adapostesc trupe americane, ca represalii la uciderea de catre Washington a generalului iranian…

- Vicepresedintele SUA Mike Pence va anunta lunea viitoare politica Administratiei Donald Trump fata de Iran, afirma un oficial de la Casa Alba citat de agentia Reuters, noteaza Mediafax.Mike Pence va rosti un discurs la Summitul pentru Securitate Nationala organizat de Fundatia pentru Apararea…

- Cancelarul german Angela Merkel se întâlneste sâmbata, la Moscova, cu presedintele rus Vladimir Putin, în contextul amplificarii tensiunilor în Orientul Mijlociu si în alte regiuni, a anuntat luni Guvernul german, relateaza The Associated Press. …

- Ministrul saudit de externe, printul Faisal bin Farhan, a lansat luni un apel la calm dupa escaladarea 'extrem de periculoasa' intre Iran si SUA dupa moartea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac american la Bagdad, potrivit AFP. 'Este cu siguranta un moment extrem…

- Fiica generalului iranian ucis vineri de o lovitura americana a declarat luni, în fața marii mulțimi adunate la ceremonia funerara din Teheran, ca pentru Statele Unite și Israel urmeaza vremuri nefaste din cauza morții lui Qassem Soleimani, transmite Reuters.”Trump, nebunule, sa…

- Reuniunea la nivel de ambasadori a principalului for de decizie al Aliantei, programata pentru ora 14:00 GMT, va evalua situatia din zona dupa uciderea intr-un raid american in Irak a generalului iranian Qassem Soleimani, a declarat un purtator de cuvant al NATO.Secretarul american de stat…

- Arabia Saudita nu a fost consultata de catre Washington cu privire la atacul in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, a declarat duminica un responsabil saudit, in timp ce tara sa incearca sa dezamorseze tensiunile crescande in regiune, potrivit AFP. Arabia Saudita, aliata a SUA si rival…

- Iranul a dat asigurari sambata ca Statele Unite i-au cerut "sa se razbune proportional", dupa asasinarea intr-un raid american la Bagdad a puternicului general iranian Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, relateaza AFP. Elvetia, care reprezinta interesele…