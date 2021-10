​Elveţia face un gest financiar faţă de UE după întreruperea negocierilor Parlamentul elvetian a acceptat joi sa deblocheze peste un miliard de euro pentru unii membri ai Uniunii Europene, un gest de detensionare dupa decizia Elvetiei de a întrerupe negocierile privind un acord institutional, scrie AFP, citat de Agerpres. Proiectul a fost aprobat cu o larga majoritate de catre Camera inferioara în cursul serii, dupa ce fusese validat de Camera superioara mai devreme, potrivit dezbaterilor difuzate online.



La sfârsitul lui 2006, elvetienii, a caror tara nu este membra a UE, au adoptat prin referendum o lege privind cooperarea cu statele din Europa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

