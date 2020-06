Elveţia - Ediţia din 2020 a târgului Art Basel a fost anulată Grupul elvetian MCH a anulat editia din 2020 a Art Basel, marele targ de arta contemporana care se desfasoara anual in orasul cu acelasi nume din Elvetia, ceea ce a condus la scaderea actiunilor sale la bursa din aceasta tara, relateaza AFP. Targul din Elvetia, care se organizeaza de obicei in luna iunie, a fost amanat initial pana in septembrie din cauza pandemiei. Totusi, pe fondul pericolelor sanitare, a riscurilor financiare pentru expozanti, a restrictiilor de calatorie precum si a incertitudinilor privind autorizatiile pentru organizarea evenimentelor majore, grupul elvetian a decis ca ''nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

