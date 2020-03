Elveţia dă în judecată CIA Plangerea impotriva unor persoane necunoscute pentru incalcarea legii referitoare la controlul exporturilor survine unor informatii recente privind "Operatiunea Rubicon", care a implicat timp de zeci de ani CIA si serviciile germane de spionaj BND, care a citit in secret mesaje ale altor natiuni, codate cu tehnologie vanduta de firma elvetiana Cryptom. Compania Cryptom a vandut dispozitive si softuri de criptare in timp ce era detinuta in secret de serviciile secrete american si german, care au putut citi liber comunicatiile. Cazul este stanjenitor pentru Elvetia, tara neutra, si ar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

