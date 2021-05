Elvetia este cel mai probabil loc de desfasurare a unui posibil summit intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden in iunie, a relatat ziarul rusesc Kommersant luni, citand surse din guvern, informeaza Reuters.



Biden, care in martie a spus ca crede ca Putin este un "ucigas", ceea ce a determinat Moscova sa-si recheme ambasadorul de la Washington pentru consultari, a anuntat ca ar dori sa poarte discutii cu Putin in timpul unei calatorii planificate in Europa luna viitoare.



Potrivit Casei Albe, diferendele dintre Washington si Moscova ar trebui…