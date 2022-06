Autoritatile vamale elvetiene analizeaza importul a 3,1 tone de aur rusesc in mai, pentru a vedea daca tranzactiile via Marea Britanie incalca sanctiunile impuse Rusiei in urma invadarii Ucrainei, a anuntat vineri Guvernul, transmite Reuters. Datele publicate marti de autoritatile vamale au aratat ca Elvetia a importat in mai aur din Rusia, in valoare de aproximativ 200 milioane de dolari, pentru prima data de cand Kremlinul a trimis trupele in Ucraina, in 24 februarie. Elvetia este cel mai mare centru global de rafinare a aurului si un hub de tranzit pentru metalul galben. Datele privind exporturile…