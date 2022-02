Stiri pe aceeasi tema

- Elvetia va adopta sanctiunile Uniunii Europene impotriva cetatenilor rusi implicati in invadarea Ucrainei, inghetandu-le activele, a anuntat luni guvernul de la Berna, indepartandu-se de la politica traditionala de neutralitate a republicii alpine, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Elveția va adopta sancțiunile Uniunii Europene impotriva cetațenilor ruși implicați in razboiul din Ucraina, inghețindu-le activele, a anunțat luni guvernul de la Berna, indepartindu-se de la politica tradiționala de neutralitate a republicii alpine, transmite Reuters, potrivit Agerpres. ''Avind in…

- Elvetia va adopta sanctiunile Uniunii Europene impotriva cetatenilor rusi implicati in invadarea Ucrainei, inghetandu-le activele, a anuntat luni guvernul de la Berna, indepartandu-se de la politica traditionala de neutralitate a republicii alpine. „Avand in vedere interventia militara a Rusiei in desfasurare…

- Joe Biden: Alternativa la sanctiunile impotriva Rusiei ar fi un al treilea razboi mondial Joe Biden: Alternativa la sanctiunile impotriva Rusiei ar fi un al treilea razboi mondial Alternativa la sanctiunile contra Rusiei pentru invadarea Ucrainei ar fi un al Treilea Razboi Mondial, a declarat, sambata,…

- SUA se coordoneaza cu aliații și va anunța marți noi sancțiuni impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a recunoscut cele doua regiuni separatiste din Ucraina ca fiind independente și a trimis forțe de „menținere a pacii” acolo, au transmis luni oficiali americani, conform Reuters. „Maine (marți-n.red.), SUA…

- Pentru membrii NATO, cea mai eficienta masura impotriva acțiunilor agresive ale Moscovei ar fi sancțiunile impuse de Statele Unite impotriva bancilor de stat din Rusia, potrivit mai multor directori și bancheri ruși și a unor foști oficiali americani, informeaza Reuters. Dar, in condițiile in care rezervele…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si-a exprimat miercuri solidaritatea cu Kievul, afirmand ca o amenintare din partea Rusiei ca va invada Ucraina este o amenintare impotriva Europei, transmite Reuters. ''O amenintare impotriva Ucrainei este o amenintare impotriva Europei'',…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat astazi ca executivul sau va stabili in curand detaliile unor posibile sanctiuni contra Rusiei, ca raspuns la o eventuala agresiune a acesteia contra Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP, preluate de Agerpres.