Elveția a înghețat active rusești în valoare de aproape 8 miliarde de dolari Elveția a declarat ca a inghețat active rusești in valoare de 7,9 miliarde de dolari, ca raspuns la invazia din Ucraina.

