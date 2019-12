Elveția a închis prima centrală nucleară construită în ţară Elveția a închis prima centrala nucleara, reactorul Mühleberg, activ de 47 de ani si situat la câțiva kilometri de orașul Berna, informeaza Il Giornale, citat de Rador.



La 20 decembrie, activitatea reactorului a fost redusa treptat pâna când, în jurul orei 12:30 a fost oprita definitiv. Daca acest proces a durat doar trei secunde, situatia este complet diferita în ceea ce priveste demontarea întregii centrale.



Conform rapoartelor presei elvețiene, operațiunile vor începe în primele zile ale anului 2020 și se vor încheia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima țara din Europa care renunța la energia atomica, dupa dezastrul de la Fukushima. In premiera, a deconectat vineri de la rețea o centrala nucleara Centrale nucleara de la Muehleberg (Elvetia) a fost deconectata vineri de la retea, dupa 47 de ani de activitate, eveniment ce a marcat debutul renuntarii…

- În 2017 cetatenii din Elvetia s-au pronuntat în cadrul unui referendum pentru iesirea din reteaua nucleara. Acum, la Mühleberg, a fost deconectata prima centrala nucleara, potrivit Rador care citeaza Der Standard.Tot în 2017 elvetienii s-au pronuntat pentru o mai serioasa…

- Comisia pentru industrie, cercetare si energie a Parlamentului European (ITRE) este una din cele mai mari din parlament din punct de vedere al amprentei legislative, întrucât principalele sale sarcini sunt de consolidare a competitivitatii industriale a UE si de creare de locuri de munca…

- Locuitorii de pe bd. Unirii nr. 29 (intre CF si str. Europa) din Baia Mare raman fara apa joi, 14 noiembrie, in intervalul orar 09.00-14.00, ca urmare a lucrarilor de reparatiil la conducta. Tot joi si in acelasi interval orar nu vor avea apa baimarenii de pe str. Marasesti (intre b-dl Republicii si…

- Autoritațile ungare afirma ca nu exista riscuri legate de siguranța populației. Centrala de la Paks este construita dupa model sovietic și funcționeaza cu patru reactoare de 500 megawați. Unul din reactoarele centralei nucleare din Paks, sudul Ungariei, a fost inchis joi dimineața, din cauza…

- Unul dintre cele patru reactoare ale centralei nucleare de la Paks - Ungaria - a fost inchis joi dimineata, cand a pornit un mecanism automat de aparare, se arata intr-un comunicat al unitatii, transmite Reuters potrivit Agerpres. Incidentul, care este cercetat de experti, nu are implicatii legate…

- Ziarul Unirea Romania este pe locul 32 in Europa la puterea de cumparare: Caștigam și de zece ori mai puțin fața de locuitorii din Luxemburg sau Elveția Romania este pe locul 32 in Europa la puterea de cumparare: Caștigam și de zece ori mai puțin fața de locuitorii din Luxemburg sau ... Romania este…

- Lituania a demarat marti un exercitiu inedit de evacuare de urgenta in caz de accident nuclear, motivat de temerile legate de o centrala care va fi pusa in functiune in curand in Belarusul vecin, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Sirenele au dat semnalul de alarma, iar televiziunea publica…