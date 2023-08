Elveţia a elaborat reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor Noile reguli, elaborate de guvernul elvetian, vor fi prezentate Parlamentului in 2024, in urma consultarilor. Elvetia, ale carei banci o fac cel mai mare administrator de averi offshore din lume, a cautat de multa vreme sa scape de imaginea veche de loc in care infractorii pot ascunde castigurile necuvenite. Tara schimba in mod obisnuit informatii despre conturi bancare cu peste 100 de tari. Dar s-a confruntat cu presiuni internationale pentru a arunca mai multa lumina asupra lumii intunecate a proprietatii corporative, in care multe companii si entitati precum trusturile ascund identitatea beneficiarilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

