- Economia elvetiana a inregistrat in trimestrul trei cel mai rapid ritm de crestere din ultimele patru decenii in conditiile in care activitatea comerciala si-a revenit din colapsul cauzat de masurile de lockdown, scrie Bloomberg, conform Mediafax. Produsul Intern Brut a avansat cu 7,2% multumita cresterii…

- Consilierul prezidential Cosmin Marinescu afirma ca, in contextul crizei-corona, economia Romaniei recupereaza progresiv, iar perspectivele sunt favorabile pentru o crestere economica "robusta" incepand de anul viitor. "Chiar daca redresarea economica, de la un trimestru la altul, nu a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut un apel, vineri, pentru respectarea noului set de masuri restrictive impuse in contextul pandemiei de COVID-19, aratand ca se asteapta ca acestea sa aiba efecte in doua-trei saptamani.„Va cer respectarea masurilor si rabdare. Va trebui sa asteptam doua-trei saptamani…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca țara noastra se afla in aceste momente in criza economica. Iohannis da totuși asigurari ca economia iși revine incet. Potrivit acestuia, in trimestrul trei, a fost observata o creștere economica de 5%. Victor Costache revine! Ce ar fi facut fostul ministru…

