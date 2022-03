Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial guvernamental elvețian a declarat ca active in valoare de aproximativ 5,75 miliarde de franci elvețieni (5,6 miliarde de euro) au fost inghețate, ca parte a unui pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, noteaza The Guardian. Cifra acestor active ar putea crește și mai mult in viitor.„Astazi,…

- Oficialii de la Kremlin au anunta ca, deocamdata, nu este posibila o intalnire intre Vladimir Putin si Volodimir Zelenski. Momentan, nu exista nicio baza pentru o intalnire intre presedintele rus Putin si presedintele ucrainean Zelenski, care va avea loc atunci cand vor exista progrese semnificative…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat, luni seara, ca a discutat cu omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, si cu premierul Olandei, Mark Rutte, despre coordonarea pozitiilor la reuniunile Aliantei Nord-Atlantice, Uniunii Europene si Grup

- Razboiul declansat de catre Vladimir Putin in Ucraina a ajuns in cea de-a 25 zi. Tensiunile din teatrul de operatiuni s-au amplicat. Pe acest fond, tot mai multe state cer Rusiei sa inceteze focul. Pe de alta parte, Intr-o discutie cu cancelarul german, Putin il acuza pe Zelenski ca are pretentii „nerealiste".…

- Intr-un mesaj adresat miilor de participanti la un protest anti-razboi desfasurat la Berna, Zelenski i-a multumit Elvetiei pentru sprijinul acordat dupa ce armata rusa a inceput invadarea Ucrainei, in 24 februarie, dar a schimbat tonul atunci cand s-a referit la sectorul financiar elvetian.''Bancile…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, marți, intr-un interviu acordat ABC News, despre situația din Ucraina și despre un eventual dialog cu Rusia in legatura cu solicitarea Moscovei de a recunoaște independența regiunilor separatiste din Donbas. Zelenski spune, de asemenea, ca NATO „nu…

- UE blocheaza activele din Europa ale lui V. Putin și S. Lavrov Foto: Arhiva. Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles, au ajuns la un acord prin care urmeaza sa fie sanctionati presedintele rus, Vladimir Putin, si ministrul sau de externe, Serghei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus, sambata, o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un moment in care temerile unei invazii a Ucrainei de catre Rusia sunt din ce in ce mai mari. "Nu stiu ce vrea presedintele Rusiei. De aceea, propun sa ne intalnim", a spus Zelenski la conferinta…