Elton John, turneu de adio. Datele ultimelor concerte ale artistului Elton John a anuntat datele ultimelor concerte sustinute in turneul sau de adio. Turneul va avea loc pe parcursul a opt luni, intre mai 2022 si februarie 2023, in Europa, America de Nord, Noua Zeelanda si Australia. Dupa trei ani si jumatate de la prezentarea „Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour”, care a fost amanat din cauza pandemiei, artistul a anuntat concertele care vor incheia seria show-urilor de pe stadioane. Ultima parte a turneului va incepe pe 27 mai 2022, in Germania, si va continua cu Italia, Danemarca, Olanda, Franta si Marea Britanie, unde va sustine cinci concerte. Pe 15… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

