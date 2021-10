Elton John, primul artist cu single-uri în Top 10 timp de şase decenii Cantarețul britanic Elton John a devenit primul artist care are single-uri in Top 10 din Marea Britanie in sase decenii diferite, informeaza The Guardian. Melodia „Cold Heart”, in colaborare cu Dua Lipa a ajuns pe locul al patrulea in luna septembrie si e pe cale sa il detroneze pe Ed Sheeran. Cel mai recent single al lui Elton John ajuns in Top 10 a fost „Step Into Christmas”, piesa din 1973 care reapare in Top 40 in fiecare an de cand cifrele de streaming au inceput sa fie contorizate pentru clasamente. Anul trecut, ea a ajuns pe locul al zecelea. Perioada in care Elton John a inregistrat cele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

