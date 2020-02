Stiri pe aceeasi tema

- Elton John, in varsta de 72 de ani, are probleme de sanatate. Artistul și-a pierdut vocea in timpul unui concert susținut la Auckland, Noua Zeelanda, și a parasit scena. Legendarul cantareț se afla pe scena de aproape doua ore in momentul in ca s-a oprit brusc, in timpul pisei „Daniel”, și s-a aplecat…

- Elton John si-a cerut scuze dupa ce a intrerupt, duminica, un concert la Auckland (Noua Zeelanda). Cantaretul in varsta de 72 de ani a declarat pe Twitter ca sufera de pneumonie, potrivit news.ro.Pe contul sau, starul, recent premiat cu Oscar pentru "Rocketman", le-a multumit fanilor ca au…

- Brad Pitt a facut o gluma despre printul Harry la gala premiilor BAFTA, care a avut loc la Londra, duminica seara. Fratele lui, printul William, si sotia acestuia, Kate Middleton, s-au amuzat copios. Starul american a castigat trofeul pentru cea mai buna interpretare masculina intr-un rol secundar in…

- Starul rock britanic Rod Stewart este acuzat ca a lovit cu pumnul un membru al securitatii unui hotel in seara de Revelion, la o petrecere in Florida, potrivit unui raport al Politiei din Palm Beach obtinuta de presa, scrie AFP, potrivit News.ro. Cantaretul in varsta de 74 de ani, cunoscut pentru…

- ​​Guvernul Marii Britanii și-a cerut scuze dupa ce adresele a peste 1.000 de persoane de pe lista de distincții regale de Anul Nou a fost publicata online din greșeala. Printre cei ale caror adrese au fost publicate se numara și cântarețul Elton John, potrivit BBC. „Le cerem scuze…

- Bianca Andreescu (19 ani, 5 WTA) a anunțat ca nu va participa la turneul de la Auckland, Noua Zeelanda, care incepe pe 6 ianuarie. Andreescu a postat un video pe Twitter și a anunțat ca are anumite probleme la genunchi și este astfel nevoita sa se retraga. Ea nu dorește agravarea accidentarii, pentru…

- Cantaretul britanic Elton John (72 de ani) a fost filmat, marti, 3 decembrie, in timp ce isi arunca bagajele din avion la Sydney, noteaza click.ro. El a sosit in orasul australian pentru un concert in cadrul turneului sau mondial numit “Farewell Yellow Brick Road”. Elton a aruncat bagajele in directia…

- Cantaretul britanic Elton John a declarat ca a fost atat de ingrijorat ca va gresi cuvintele cand va interpreta o adaptare a melodiei "Candle In The Wind" la funeraliile printesei Dianei incat a avut nevoie de un teleprompter langa pian, relateaza miercuri Reuters. Elton John, care a fost…