Stiri pe aceeasi tema

- Gala celei de-a 75-a ediții a Premiilor Emmy a avut loc luni, 15 ianuarie, seara, la Los Angeles, iar marii caștigatori au fost anunțați de... The post „Succession” si „The Bear”, marii caștigatori ai celei de-a 75-a ediții a Premiilor Emmy appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Cu o intarziere de patru luni, provocata de greva actorilor și scenariștilor de la Hollywood, caștigatori celei de-a 75-a gala a Premiilor Emmy Primetime au fost anunțați luni seara. Serialele „Succession” și „The Bear” au obținut fiecare cate șase premii, iar „Beef” a cucerit cinci trofee, relateaza…

- Sosirea vedetelor pe covorul rosu la gala Premiilor Emmy, care apreciaza cele mai populare productii de pe micului ecra, nva fi difuzata, marti, de la ora 22.00, de postul E!, potrivit news.ro.E! va transmite de la Peacock Theatre din Los Angeles cele mai importante momente de pe covorul rosu.Laverne…

- Actrita britanica Glynis Johns , cunoscuta in principal pentru rolul sau din ”Mary Poppins”, a murit la varsta de 100 de ani, la Los Angeles, a confirmat managerul sau. Johns a jucat alaturi de Dame Julie Andrews in clasicul musical Disney din 1964 ”Mary Poppins”, care a primit cinci premii Oscar.…

- Victoria i-ar oferi lui Sisi un mandat de sase ani in care prioritatile imediate ar fi temperarea inflatiei aproape record, gestionarea unui deficit cronic de valuta si prevenirea raspandirii conflictului dintre Israel si conducatorii Hamas din Gaza. Votarea, care au loc de la ora locala 9:00 pana la…

- LUPAC – Partida dintre Gilortul Targu Carbunești și AFC Voința Lupac s-a incheiat cu scorul de 2-1 in favoarea gazdelor, in etapa a XV-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Inaintea acestei partide, Lupacul avea patru victorii la rand, dar greșelile din defensiva Voinței au facut ca Targu Carbunești sa obțina…

- REȘIȚA – Partida dintre CSM Fagaraș și CSM Reșița de sambata, 18 noiembrie, s-a incheiat cu scorul de 27-24 (12-9) in favoarea carașenilor, iar handbaliștii și-au luat astfel revanșa dupa eșecul de pe teren propriu din turul campionatului! In etapa a III-a, Fagarașul caștiga la Reșița cu 33-28, iar…

- Actorii si marile studiouri de la Hollywood au ajuns miercuri la un acord pentru a inceta greva care a paralizat de mai multe luni productia de filme si seriale in Statele Unite si a costat miliarde economia americana, a anuntat sindicatul actorilor SAG-AFTRA, relateaza AFP. „Greva va inceta oficial…