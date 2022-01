Stiri pe aceeasi tema

- Simbol al muzicii pop, Elton John a anuntat marti, pe contul sau de Instagram, ca a fost testat pozitiv la Covid-19 si a anulat doua concerte prevazute la Dallas, in sudul Statelor Unite, in cadrul turneului sau mondial de adio, conform news.ro. „Am contractat Covid si trebuie deci sa reprogramez…

- Cantareața Adele a postat un videoclip pe rețelele de socializare prin care iși anunța fanii ca este nevoita sa anuleze, in ultima clipa, concertele planuite in Las Vegas. Cu lacrimi in ochi, aceasta spune ca jumatate din echipa sa sufera de Covid. Adele a publicat un video pe Instagram, in care spune…

- Zilele trecute s-a aflat ca Elena Gheorghe și 11 membri ai familiei sale au fost infectați cu COVID-19. Toți s-au recuperat, s-au vindecat așa ca au putut ieși din casa, au revenit la vechile obiceiuri. Așa a procedat și artista, care s-a afișat cu zambetul pe buze și a vorbit despre un nou proiect.…