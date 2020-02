Stiri pe aceeasi tema

- Timp de aproape doua luni, 9 perechi de vedete s-au aventurat pe drumurile din Filipine și Taiwan in cautarea mareleui premiu de 30.000 de Euro și, mai ales, in incercarea de a demonstra ca pot fi invingatoare in cel mai dur reality show din Romania. Regulile au fost deja bine cunoscute: 1 singur Euro…

- Conservatorul austriac Sebastian Kurz si Verzii au ajuns miercuri seara la un acord privind formarea unei coalitii de guvernamant, prin care tanarul lider, care a guvernat alaturi de extrema dreapta pana in luna mai, revine la carma guvernului austriac, informeaza AFP si dpa. "Partidul Poporului (OeVP)…

- Manchester City l-a transferat astazi pe Martin Odegaard (21 de ani) de la Real Sociedad, anunțul fiind facut chiar de clubul spaniol. Mijlocașul danez va veni sub comanda lui Pep Guardiola de la 1 ianuarie, fiind imprumutat de City pana la sfarșitul sezonului. De menționat ca Odegaard a fost imprumutat…

- Atacantul Mario Mandzukic (33 de ani) s-a desparțit, astazi, de Juventus Torino. Croatul a semnat cu formația Al Duhail, din Qatar. Anunțul a fost facut de noul club al lui Mandzukic, printr-o postare pe Twitter . Deocamdata nu se cunosc aspecte ale prevederilor financiare dintre cele doua cluburi.…

- Guvernul Orban a decis in ședința de vineri dimineața ca bugetarii sa beneficieze de mai multe zile libere cu ocazia sarbatorilor de iarna. Anunțul a fost facut chiar de premier.„Trezoreria va lucra pe 27. Deci nu inchidem trezoreria”, a precizat premierul Ludovic Orban. Bugetarii au liber in zilele…

- E OFICIAL! Incepe ”execuția” prefecților și subprefecților. Primul lot de prefecți eliberați din funcție. Vezi lista de pe masa premierului Ludovic Orban Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat joi, la inceptul ședinței de Guvern ca va propune eliberarea din funcție a unor prefecți și…

- Contractul celor de la Red Bull și Toro Rosso pentru utilizarea motoarelor Honda urma sa expire la sfarșitul sezonului 2020, insa cele doua echipe au anunțat oficial prelungirea acordului pentru inca un sezon, pana in 2021. Interesant este ca anunțul a venit fara obișnuitele comunicatele de presa cu…