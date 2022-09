Stiri pe aceeasi tema

- Primul cantec nou din ultimii sase ani al cantaretei americane Britney Spears, un duet inregistrat cu legendarul artist britanic Elton John, se intituleaza „Hold Me Closer” si a fost lansat vineri, relateaza Agerpres.

- Elton John ar putea continua sa cante in metavers mult timp dupa ce va renunta la turnee, relateaza miercuri contactmusic.com. Artistul britanic, in varsta de 75 de ani, va renunta la turnee dupa incheierea "Farewell Yellow Brick Road", in iulie anul viitor. Cu toate acestea, exista un proiect pe cinci…

- Vedeta pop Britney Spears si superstarul britanic Elton John isi vor uni fortele intr-un nou cantec, a anuntat casa de discuri care-l va distribui, a informat AFP, preluata de Agerpres. Cantaretii – care au, impreuna, o experienta de 90 de ani in industria muzicala – vor colabora pentru piesa „Hold…

- O versiune inedita a cantecului „Tiny Dancer”, care reprezinta o colaborare intre starul britanic Elton John – interpretul si coautorul piesei originale – si cantareata americana Britney Spears, va fi lansata in luna august, a dezvaluit pentru revista People o sursa din industria muzicala, potrivit…