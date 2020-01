Elton John a promis un milion de dolari pentru stingerea incendiilor din Australia

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a alaturat jucatorilor de tenis din intreaga lume care doneaza bani pentru victimele incendiilor din Australia. Daca majoritatea vor contribui in urma asilor de la meciuri, romanca va da bani pentru fiecare moment in care il enerveaza pe Darren Cahill. „Stiti ca iubesc Australia, dar…

- Celebritatile au facut apel pentru donatii catre pompierii din Australia, devastata de incendii din luna septembrie. Cantareata Pink a anuntat ca va dona jumatate de milion de dolari si ii indeamna si pe altii sa faca la fel.

- Un val puternic de caldura favorizeaza propagarea incendiilor care devasteaza Australia, iar focarele iesite de sub control din vecinatatea orasului Sydney s-au inrautatit in aceste conditii "catastrofice", informeaza AFP. "Ne asteptam la conditii foarte dificile pe frontul incendiilor", a avertizat…

- Un pom de Craciun confectionat din ramuri carbonizate si alte resturi ramase in urma incendiilor de vegetatie a fost instalat in principalul cartier financiar din Sydney in semn de amintire pregnanta a incendiilor devastatoare care au facut ravagii in multe regiuni din Australia, informeaza Reuters,…

