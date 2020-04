Stiri pe aceeasi tema

- Madonna a anuntat ca a donat un milion de dolari fundatiei conduse de Bill si Melinda Gates pentru a lupta impotriva COVID-19, mai exact pentru dezvoltarea unui vaccin, informeaza contactmusic.com. Celebra cantareața a scris pe pagina sa oficiala: „Ma alatur fundației Bill & Melinda Gates, care lupta…

- Aproape 1.450 de sanctiuni in valoare totala de peste un milion de lei au fost aplicate de polistii din Alba, in ultimele doua saptamani, pentru nerespectarea masurilor dispuse prin ordonantele militare, potrivit unui comunicat transmis, marti, AGERPRES, de catre Institutia Prefectului judetului…

- Angelina Jolie se numara printre vedetele care depun un efort urias in lupta impotriva coronavirusului. Actrita in varsta de 44 de ani, cunoscuta nu doar pentru frumusetea si talentul tau actoricesc, ci si pentru actele sale de umanitate, a donat un milion de dolari catre No Kid

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența (CLSU) Dej a decis sa asigure spații de cazare, in caz de nevoie, pentru cadrele medicale care lucreaza in Dej, precum și pentru polițiști, jandarmi sau pompieri. In ședința de astazi a Comitetului Local pentru Situații de Urgența (CLSU) convocata la Dej s-au…

- Congresul SUA a aprobat joi un plan de urgenta de 8,3 miliarde de dolari pentru a finanta lupta impotriva noului coronavirus care se raspandeste in Statele Unite, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Marian Godina a explodat la adresa Sorinei Pintea: ‘Aia e umilire, doamna! Aia e afectare…

- Kylie Jenner a fost zilele astea in centrul unui scandal mediatic in Statele Unite. Dupa ce incerca sa atraga atenția asupra incendiului din Australia, unde se estimeaza ca un numar de 500 de milioane de animale ar fi murit, aceasta s-a fotografiat, la mai puțin de 24 de ore, cu noii papuci de casa…

- Cantaretul britanic Elton John a anuntat ca va dona suma de un milion de dolari pentru a sprijini efortul de stingere a incendiilor de vegetatie devastatoare din Australia, relateaza marti Press Association. Vedeta britanica a facut anuntul in timp ce se afla pe o scena din Sydney, spunand publicului…