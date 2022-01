Stiri pe aceeasi tema

- Elton John a anuntat pe pagina sa de Instagram ca are Covid-19, dar are simptome usoare. De asemenea acesta a anulat doua concerte din Dallas, din cadrul turneului sau mondial de adio, noteaza BBC.

- Cantarețul, aflat in mijlocul unui turneu american, a anunțat pe Instagram ca este nevoit sa amane 22 concerte la Dallas, dupa ce a primit rezultatul testelor, potrivit NME. Elton John a precizat ca este vaccinat și cu a 3-a doza, iar simptomele pe care le are sunt ușoare. Artistul a precizat ca, cel…

- Cantarețul, aflat in mijlocul unui turneu american, a anunțat pe Instagram ca este nevoit sa amane 22 concerte la Dallas, dupa ce a primit rezultatul testelor, potrivit NME. Elton John a precizat ca este vaccinat și cu a 3-a doza, iar simptomele pe care le are sunt ușoare. Artistul a precizat ca, cel…

- Simbol al muzicii pop, Elton John a anuntat marti, pe contul sau de Instagram, ca a fost testat pozitiv la Covid-19 si a anulat doua concerte prevazute la Dallas, in sudul Statelor Unite, in cadrul turneului sau mondial de adio, conform news.ro. „Am contractat Covid si trebuie deci sa reprogramez…

- Elton John a fost confirmat recent cu noua varianta Covid-19, astfel ca toate planurile i-au fost date peste cap. Artistul avea de prestat numeroase concerte, pe care a fost nevoit sa le amane pana cand o sa iasa din izolare. Cum se simte celebrul cantareț!

- Jucatorul francez Ugo Humbert, locul 40 ATP, a fost testat pozitiv cu coronavirus dupa ce a jucat în turul întâi al Australian Open.Favoritul numarul 29 a pierdut, marti, cu scorul de 6-3, 6-7(4), 6-7(3), 3-6, în fata compatriotului sau Richard Gasquet, locul 81 ATP, si urma…

- Jimmy Fallon, prezentatorul popularei emisiuni de televiziune "The Tonight Show", a dezvaluit luni ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus in luna decembrie, informeaza site-ul revistei People. Prezentatorul TV, in varsta de 47 de ani, a precizat intr-un mesaj publicat luni pe Instagram…

- Cantaretul italian Al Bano a fost testat pozitiv pentru Covid-19 si nu va putea participa la emisiunea de Anul Nou de pe Canale 5, care va fi difuzata de la Teatrul Petruzzelli din Bari, scrie Ansa. Artistul a fost cel care a anuntat printr-un videoclip publicat pe Instagram.„Ei bine,…