”Daca ati fost tratat incorect de angajator din cauza postarii sau pentru ca ati apreciat ceva pe aceasta platforma, va vom finanta factura legala”, a spus Musk intr-o postare pe X de sambata seara, adaugand ca nu vor exista limite pentru finantarea facturilor. ”Si nu vom da doar in judecata, va fi extrem de zgomotos si vom urmari si consiliile de administratie ale companiilor”, a spus Musk mai tarziu, ca raspuns la o postare despre faptul ca nimic nu va schimba comportamentul in SUA mai repede decat o amenintare cu o actiune in justitie. La sfarsitul lunii trecute, Musk a spus ca utilizatorii…