Elon Musk vrea să transforme X într-un serviciu contra cost X, fosta Twitter, este pe cale sa se transforme intr-o platforma in care accesul va fi posibil doar in urma achitarii unui abonament lunar. Informatia a fost facuta publica de proprietarul Elon Musk, intr-o discutie avuta cu Prim Ministrul Israelului Benjamin Netanyahu, in care cei doi au abordat mai multe subiecte. Musk nu a spus cat are de gand sa ceara pentru viitorul abonament lunar de acces la X, insa justifica decizia spunand ca trebuie sa lupte cu armate vaste de boti. Cu aceeasi ocazie, controversatul antreprenor a mai spus ca Twitter are 550 de milioane de utilizatori lunari, care genereaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

