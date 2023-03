Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk planuiește sa iși construiasca propriul orașel pe o parte din cele cateva mii de hectare de pașune și terenuri agricole pe care le deține in apropiere de Austin, capitala Texasului, potrivit unor documente analizate de The Wall Street Journal.

- Elon Musk și-a recaștigat titlul de cel mai bogat om din lume, potrivit Bloomberg. Fondatorul Tesla iși pierduse poziția in luna decembrie, dupa ce a fost inlocuit de Bernard Arnault, președintele unui celebru grup francez de branduri de lux.

- Elon Musk, șeful Tesla a abordat, in ultimele saptamani, experți in inteligența artificiala pentru a forma o echipa pentru construirea unui chatbot precum OpenAI de la ChatGPT. Musk, care a co-fondat OpenAI in 2015, dar a rupt legaturile cu startup-ul in 2018, a descris ChatGPT ca fiind un „bun infricoșator”.

- Fondatorul Tesla, Elon Musk, a fost exonerat de orice acuzație pentru un mesaj publicat pe Twitter in care spunea ca are ”finanțarea asigurata” pentru a privatiza producatorul de automobile electrice, relateaza BBC . Procesul impotriva miliardarului american a fost deschis in numele acționarilor Tesla…

- Omul de afaceri Ion Țiriac (83 de ani) a devenit tot mai interesat de infrastructura sportiva din Romania. Planuiește construirea unui patinoar in Brașov, pe modelul celui din Otopeni. Ion Țiriac vrea ca orașul Brașov sa dispuna de un patinoar modern, asemanator celui inaugurat in decembrie 2016 la…

- Ministrul saudit al energiei, printul Abdelaziz bin Salman, a declarat miercuri ca tara sa intentioneaza sa isi utilizeze resursele de uraniu pentru dezvoltarea programului nuclear civil, transmite AFP, care preia televiziunea de stat Al Ekhbariya.

- Presa internaționala scrie ca Elon Musk a anunțat in cursul zilei de ieri ca va demisiona din funcția de CEO al Twitter, dupa rezultatul unui sondaj pe care chiar el l-a initiat pe platforma online, si al carui rezultat arata ca majoritatea internauților au dorit ca miliardarul sa-și dea demisia. Fondatorul…

- Nicușor Dan nu a reușit sa construiasca nicio parcare, dar vrea sa le ridice mașinile bucureștenilor care nu au unde parca. Compania Municipala Parking va putea dispune ridicarea autovehiculelor stationate neregulamentar, conform unui proiect care va fi supus votului in sedinta de joi a Consiliului…