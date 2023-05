Stiri pe aceeasi tema

- Aceste lucruri se intampla in timp ce Beijingul face eforturi pentru a arata ca este deschis pentru afacerile straine si Musk ar fi semnalat extinderea in continuare a afacerii companiei sale producatoare de masini in China. Qin, care a fost pana de curand ambasadorul Chinei in SUA, a declarat ca ”modernizarea…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, i-a spus ministrul de Externe chinez, Qin Gang, ca este dispus sa-si extinda afacerile in statul asiatic, a anuntat marti Ministerul de Externe de la Beijing, dupa intalnirea celor doi, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Elon Musk s-a intalnit la Beijing cu ministrul chinez de externe. Directorul Tesla, Elon Musk, s-a intalnit marti la Beijing cu ministrul chinez de externe Qin Gang, a anuntat intr-un comunicat diplomatia tarii asiatice, transmite AFP. CITESTE SI UniCredit analizeaza o posibila fuziune a subsidiarelor…

- Ministrul chinez de Externe, Qin Gang, s-a intalnit luni la Beijing cu ambasadorul american acreditat la Beijing, Nicholas Burns. Qin Gang a afirmat ca relațiile chino-americane au semnificații majore pentru cele doua țari și intreaga lume. Președintele Xi Jinping și președintele Joe Biden au ajuns…

- Casa Alba l-a criticat dur pe presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, care a acuzat Statele Unite ca incurajeaza razboiul din Ucraina. Purtatorul de cuvant al Consiliului pentru Securitate Nationala, John Kirby, a declarat ca Brazilia repeta mecanic propaganda chineza si rusa, fara sa analizeze…

- Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a acuzat luni China ca ar incerca sa modifice ordinea internationala bazata pe reguli, argumentand ca Uniunea Europeana nu trebuie sa asiste pasiv la presiunile exercitate de Beijing asupra unor state asiatice, conform Mediafax."Multi dintre partenerii…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock incepe joi o vizita in China, menita sa reafirme unitatea politica a Uniunii Europene in fata superputerii emergente, in conditiile in care comentariile lui Emmanuel Macron au dezvaluit posibile fisuri in abordarea comuna fata de Beijing, relateaza Reuters,…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a denuntat, marti, presupusele actiuni ale Statelor Unite si ale aliatilor occidentali de subminare a Chinei, iar ministrul de Externe de la Beijing, Qin Gang, a avertizat asupra riscului unui conflict cu Washingtonul, indemnand Uniunea Europeana sa fie autonoma. „In…