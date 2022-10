Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk vine in Romania! Cel mai bogat om din lume a inchiriat Castelul Bran pentru o petrecere privata cu miliardari și vedete de la Hollywood, scrie libertatea.ro . Elon Musk, cel mai bogat om din lume, fondatorul Tesla și, de ieri, șeful Twitter, va fi in acest weekend in țara noastra. El a inchiriat…

- Presedintele PSD , Marcel Ciolacu, a declarat ca decizia privind stabilirea impozitelor pe proprietati a fost descentralizata catre autoritatile locale, mentionand ca trebuie sa existe o diferentiere in functie de zona.Ciolacu a explicat, intrebat in legatura cu amendamentul senatorilor din coalitia…