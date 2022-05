Stiri pe aceeasi tema

- FTC analizeaza daca Musk s-a conformat cu o cerinta de raportare antitrust atunci cand a cumparat pachetul de actiuni la compania de social media la inceputul lunii aprilie, se arata in articolul care citeaza persoane care cunosc situatia. Companiile care nu respecta regulile privind raportarea unor…

- Musk a incheiat marti un acord pentru achizitionarea Twitter pentru 44 de miliarde de dolari. Avocatii sai au incercat sa rezilieze decretul de consimtamant din 2018, care a rezolvat acuzatiile SEC de frauda cu titluri de valoare si au sustinut ca urmarirea lui Musk de catre autoritatile de reglementare…

- Acesti investitori au depus plangere contra fabricantului de masini electrice si Elon Musk, acuzandu-i ca au pierdut bani dupa publicarea acelui mesaj ceea ce a dus la scaderea actiunilor timp de cateva zile. Ei reclama in documentul depus vineri si consultat sambata de AFP ca judecatorul desemnat…

- Consiliul de administratie a votat in unanimitate pentru adoptarea planului. In cadrul noii structuri, daca orice persoana sau grup dobandeste proprietatea efectiva a cel putin 15% din actiunile comune publice ale Twitter fara aprobarea consiliului de administratie, altor actionari li se va permite…

- Elon Musk a oferit 43 de miliarde de dolari pentru preluarea Twitter, dar la cateva ore de la aparitia informatiei a spus ca nu este sigur ca va putea cumpara compania de social media, transmite CNBC. Musk a facut declaratiile la conferinta TED2022 de la Vancouver, la doar cateva ore dupa ce a dezvaluit…

- Musk a facut declaratiile la conferinta TED2022 de la Vancouver, la doar cateva ore dupa ce a dezvaluit intr-un document depus joi la autoritatile de reglementare ca a oferit 54,20 dolari pe actiune pentru a cumpara platforma de socializare. Twitter a confirmat ca a primit oferta, care evalueaza actiunile…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a acuzat Comisia pentru bursa si valori mobiliare (SEC) de hartuire, intr-un efort calculat de a-i "reduce" dreptul la libera exprimare, in supravegherea comunicarii sale cu actionarii, ca parte a unui acord din 2018 care a solutionat acuzatii impotriva sa, transmite…

- Meta Platforms Inc., compania mama a Facebook, a publicat rezultate trimestriale sub asteptari astfel ca averea fondatorului Mark Zuckerberg s-a redus joi cu 31 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari scaderi inregistrate vreodata intr-o singura zi, transmite Bloomberg. Joi in jurul orei 10:25…