Elon Musk, patronul constructorului de automobile Tesla, va trebui sa se apere de acuzatiile de defaimare in fata unui complet de judecata, dupa ce l-a calificat drept pedofil pe un speolog britanic, a decis o instanta din Los Angeles, potrivit AFP. Conform acestei decizii date luni, procesul este programat sa inceapa pe 3 decembrie la Los Angeles. Elon Musk l-a insultat pe Vernon Unsworth in vara anului 2018, dupa ce acesta din urma calificase drept "cascadorie publicitara" oferta esuata a patronului Tesla de a trimite un submarin in miniatura care sa ajute la salvarea celor 12 tineri fotbalisti…