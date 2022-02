Elon Musk va ajuta Kievul cu conexiunea la Internet: „Serviciul Starlink este acum activ deasupra Ucrainei”

Stiri pe aceeasi tema

- Conectivitatea internetului in Ucraina a fost afectata de invazia rusa, in special in sudul și estul țarii, unde ofensiva Rusiei a fost mai intensa. Elon Musk l-a anunțat, pe Twitter, pe vicepremierul , ministru al Digitalizarii ca grupul sau SpaceX a activat serviciul de internet. Tehnologia prin…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut vineri, 25 februarie, o convorbire telefonica in cadrul careia au discutat despre sancțiunile impotriva Rusiei și ajutorul pe care Statele Unite il pot acorda Ucrainei in domeniul apararii, informeaza BBC News . Potrivit…

- Ministrul Apararii de la Londra Ben Wallace a spus ca scopul Moscovei este de a invada toata Ucraina, scrie Sky News . Ben Wallace a declarat vineri ca Rusia nu și-a atins niciun obiectiv major in primele 24 de ore ale invaziei din Ucraina și ca a pierdut peste 450 de militari. „Analiza noastra in aceasta…

- Rusia foloseste baza aeriana Gomel din Belarus pentru a mobiliza trupe pentru a lua cu asalt Kievul, din cauza daunelor suferite la aeroportul militari Hostomel din apropiere de capitala Ucrainei, a transmis vineri Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, potrivit Reuters. Fii la curent cu…

- Sirenele au rasunat in aceasta dimineata in orasul Liov din vestul Ucrainei, informeaza Reuters, care citeaza martori oculari, transmite Agerpres. Rusia a lansat joi o invazie pe scara larga a Ucrainei, iar Kievul a raportat zeci de morti si sute de raniti. Capitala Kiev a fost atacata vineri dimineata,…

- Teheranul a chemat marti Moscova si Kievul sa dea dovada de "retinere" dupa decizia Moscovei de a recunoaste independenta republicilor secesioniste din estul Ucrainei si de "a desfasura acolo trupe rusesti", informeaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, neaga categoric „dezinformarea” Federației Ruse despre presupusul atac de la Rostov. Oficialul neaga categoric „dezinformarea” Federației Ruse despre presupusul atac, informeaza Ukrinform. De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei a respins…

- In afara de Tesla, Elon Musk este CEO-ul societatii de explorare SpaceX, pe care a infiintat-o in 2002. Cu o zi inainte de postarea acestui tweet, cel mai bogat om din lume a vandut peste 934.000 de actuni Tesla, potrivit unor documente depuse la autoritatea de reglementare a bursei americane, SEC.…