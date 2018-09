Stiri pe aceeasi tema

- Musk a povestit ca lucreaza cate 120 de ore pe saptamana si ca nu a mai avut sapte zile de concediu legate de aproape 20 de ani. Elon Musk a marturisit ca ultima data cand a lipsit o saptamana de la lucru a fost in 2001. S-a intamplat dupa ce a fost diagnosticat cu malarie. Izolata si stresanta - asa…

- La 42 de ani de la inființare, Apple devine prima companie americana care ajunge la o capitalizare de un trilion de dolari, scriind astfel istorie pe Wall Street. Dar nu este pentru pima data cand compania fondata de Steve Jobs intr-un garaj scrie istorie și schimba radical comportamentele consumatorilor.…

- Apple a devenit prima companie care a atins o valoare de piata de un trilion de dolari, dupa o crestere de 3% in sedinta de tranzactionare de joi, scriu Reuters si Bloomberg. Acest lucru vine patru decenii de cand compania a fost fondata de Steve Jobs intr-un garaj din Silicon Valley si a revolutionat…

- Saptamana trecuta, Mark Zuckerberg a mai urcat o treapta in topul celor mai bogati oameni din lume, pana pe locul al treilea, imediat in spatele lui Jeff Bezos (54 ani). Se pare insa ca CEO-ul Facebook nu a stat foarte mult langa Bezos, intrucat de pe data de 16 iulie 2018, CEO-ul Amazon a devenit oficial…

- Elon Musk s-a implicat dupa ce un fan din Africa, l-a rugat pe Twitter sa faca acest lucru. In prima instanța a trimis o echipa de opt ingineri SpaceX și The Boring Company in Thailanda. Apoi, coordonat de un expert britanic in scufundari - Richard Stanton, care a condus echipa de scafandri, a construit…

- Omul de afaceri Elon Musk a anunțat ca va trimite o echipa de ingineri din cadrul companiilor SpaceX și Boring in Thailanda, pentru a celor 13 sportivi blocați in peștera Tham Luang, relateaza site-ul postului CNN și USA Today, informeaza Mediafax.Mai multe companii ale lui Musk ar avea potențialul…

- Omul de afaceri Elon Musk a anuntat ca va trimite o echipa de ingineri din cadrul companiilor SpaceX si Boring in Thailanda, pentru a celor 13 sportivi blocati in pestera Tham Luang, relateaza site-ul postului CNN si USA Today.

- In ziua de 6 februarie 2018, compania SpaceX, detinuta de miliardarul Elon Musk, a facut istorie. Racheta Falcon Heavy, cea mai puternica din lume in acest moment si a doua cea mai puternica din istorie, dupa Saturn V, propulsorul care a ridicat de la sol misiunea Apollo 11, a decolat cu succes.