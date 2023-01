Calendar Ortodox, luni, 23 ianuarie 2023. Crestinii sarbatoresc un mare sfant in aceasta zi!

In aceasta luna, in ziua a douazeci si treia, pomenirea sfantului mucenic Clement, episcopul Ancirei.Fericitul si minunatul Clement a trait in mucenicie mai toata viata lui pamanteasca. Timp de douazeci si opt de ani,… [citeste mai departe]