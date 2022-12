Stiri pe aceeasi tema

- Ross Gerber, presedinte si CEO la Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, a declarat pentru Reuters ca a fost contactat de un reprezentant al lui Musk pentru a oferi mai multe actiuni la acelasi pret, 54,20 de dolari, pe care Musk l-a platit in octombrie pentru a prelua compania. Jared Birchall,…

- C CEO-ul Twitter, Elon Musk, a mai spus ca Apple a reluat publicitatea pe platforma, potrivit unui articol publicat de Bloomberg, care a citat comentariile facute in timpul unei conversatii de pe Twitter Spaces, de sambata. Amazon, Apple si Twitter nu au raspuns imediat solicitarii Reuters de a comenta…

- Amazon, Jeff Bezos, intenționeaza sa doneze cea mai mare parte din averea sa de 124 de miliarde de dolari, a declarat acesta pentru CNN. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a spus, la CNN, ca intenționeaza sa doneze cea mai mare parte a averii sale de 124 de miliarde de dolari. Bezos, in varsta de 58…

- Averea fondatorului Tesla, SpaceX, NeuraLink, iar acum patronul Twitter, a scazut sub 200 de miliarde de dolari in acest an.In 2021, averea neta a lui Elon Musk depașea 300 de miliarde de dolari, depașind cu mult și al doilea cel mai bogat om al lumii, Bernard Arnault, miliardarul francez care deține…

- Elon Musk, a carui avere neta a scazut sub 200 de miliarde de dolari dupa ce investitorii au renuntat la actiunile Tesla, a vandut 19,5 milioane de actiuni intre 4 noiembrie si 8 noiembrie, arata documentele publicate de Comisia americana pentru valori mobiliare si burse. Aceasta miscare il lasa pe…

- CEO Tesla, Elon Musk, a vandut marți peste 19 milioane de acțiuni ale producatorului de vehicule electrice in valoare de 3,95 miliarde de dolari, la aproximativ o saptamana dupa ce a cumparat reteaua de socializare Twitter, informeaza Reuters. Cele trei tranzactii presupun un total de putin peste 4%…

- Elon Musk a vandut pentru suma de patru miliarde de dolari actiuni ale producatorului de automobile Tesla, la aproximativ o saptamana dupa ce a cumparat reteaua de socializare Twitter cu suma de 44 de miliarde de dolari, relateaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In timp ce Elon Musk este foarte concetrat pe reorganizarea companiei Twitter, un acționar al Tesla l-a acționat in judecata pentru ca in 2018 a incasat un pachet salarial de 56 de miliarde de dolari. "Nu a avut performanțe, a creat pachetul pentru a-și finanța visul de a coloniza Marte", susțin avocații…