- Tesla a stabilit ca din noiembrie 2019 sa inceapa productia modelului Y, dupa ce in februarie directorul companiei Elon Musk a declarat in fata analistilor ca are ca obiectiv sa ajunga la o capacitate de productie de 1 milion de modele Y pe an, potrivit Reuters.

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va dezactiva conturile, informeaza Reuters. ''Sterge pagina de Facebook…

- Producatorul de medicamente Biofarm Bucuresti (BIO) propune un un dividend brut per actiune de 0,019 lei, echivalentul unui randamnet de 6,16%. Suma totala indreaptata catre dividende este astfel de 18,7 milioane lei, reprezentand o rata de distributie de 52%. Compania farmaceutica a indreptat anul…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Elon Musk, fondatorul si directorul general al SpaceX, compania aerospatiala ce tocmai a trimis in cosmos o masina Tesla, este un cititor fervent si un autodidact care nu scapa niciun subiect relevant, mai ales din tehnologie si stiinta.

- Elon Musk, fondator si patronul companiilor Tesla si Space X, si-a tinut promisiunea si a anuntat inceputul precomenzilor pentru lansatoarele de flacari, o arma incendiara prezentata ca fiind una dintre cele mai sigure din lume.