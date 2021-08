Stiri pe aceeasi tema

- Tesla spera sa produca primele mașini la „Gigafactory” din Gruenheide, langa Berlin, in octombrie sau la scurt timp dupa aceea, a declarat vineri directorul executiv Elon Musk, citat de Reuters. Tesla a amanat deschiderea preconizata a fabricii la sfarșitul anului 2021, dand vina pe obstacolele…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a subliniat importanta respectarii termenului de constructie a gigafabricii din Brandenburg, in timpul unei intalniri cu ministrul Economiei al acestui land german, Joerg Steinbach, transmite Reuters. Musk a mai spus ca este dispus sa intensifice comunicarea…

- Musk a mai spus ca este dispus sa intensifice comunicarea in zona unde se afla fabrica, in apropiere de orasul Gruenheidem, si sa implice mai mult localnicii, a declarat Steinbach dupa intalnirea cu Musk. Tesla a amanat termenul de deschidere a gigafabricii sale de 5,8 miliarde de euro, de langa Berlin,…

- Armin Laschet, favoritul la succesiunea actualului cancelar german Angela Merkel, a vorbit sambata, cu prilejul aniversarii a 77 de ani de la Insurectia din Varsovia, despre responsabilitatea Germaniei in declansarea celui de-al doilea Razboi Mondial, transmite dpa. "S-au produs (...)…

- Gratie unui numar record de autovehicule livrate in al doilea trimestru al acestui an, constructorul american de automobile electrice Tesla a castigat pentru prima data in istoria sa mai mult de un miliard de dolari in decursul a trei luni, dar a avertizat ca penuria de semiconductori ramane o amenintare,…

- Una dintre cele mai emoționante imagini de la Euro 2020 vine de la meciul Anglia - Germania din optimile competiției. O fetița de origine germana a fost filmata plângând în tribunele de pe Wembley ca urmare a eliminarii favoriților, ea fiind ulterior abuzata pe rețelele de socializare.…

- Germania a suspendat aterizarea pe teritoriul sau a zborurilor rusesti ca raspuns la absenta autorizatiei din partea Moscovei pentru zborurile Lufthansa catre Rusia, a indicat miercuri Ministerul Transporturilor de la Berlin, pe fondul conflictului cu Belarus, noteaza news.ro. Autoritatea…

- Șefa statului, Maia Sandu, a avut o discuție în regim de teleconferința cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, ieri, 19 mai. Oficialii au vorbit despre situația interna din Republica Moldova, dar și despre provocarile de securitate din regiune. „ Contez pe faptul ca Germania…