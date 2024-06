Stiri pe aceeasi tema

- Analiza BCR Rata inflației a incetinit brusc in luna mai, ajungand la 5,1% an/an, de la 5,9% an/an in aprilie, datorita unei noi scaderi importante a prețurilor reglementate la gaze naturale și energie electrica, a legumelor mai ieftine și a efectului de baza favorabil, scrie BCR , intr-o analiza, care…

- Nu e o veste buna! Volcafe Ltd., unul dintre cei mai mari traderi mondiali de cafea, se asteapta la o situatie fara precedent in care lumea se va confrunta cu al patrulea an consecutiv de deficit de boabe de cafea robusta, soiul utilizat in cafeaua instant, in conditiile in care Vietnam, principalul…

- Data anuntului, desi se poate modifica, nu a fost publicata anterior. Bloomberg si The Information au relatat ca OpenAI, companie sustinuta de Microsoft, lucreaza la un produs de cautare care sa concureze cu Google, parte a grupului Alphabet, si cu Perplexity, un startup bine finantat de cautare AI.…

- Incredibil, Taylor Swift a intrat in scurtul clasament al vedetelor scenei care au atins 1 miliard de dolari incasari, doar de pe urma muncii sale artistice. Ceea ce-i mai uimitor este ca frumoasa Americii, are doar 34 de ani! Taylor Swift a atins acest prag la sfarșitul anului trecut insa abia anul…

- Incredibil, Taylor Swift a intrat in scurtul clasament al vedetelor scenei care au atins 1 miliard de dolari incasari, doar de pe urma muncii sale artistice. Ceea ce-i mai uimitor este ca frumoasa Americii, are doar 34 de ani! Taylor Swift a atins acest prag la sfarșitul anului trecut insa abia anul…

- Incredibil, Taylor Swift a intrat in scurtul clasament al vedetelor scenei care au atins 1 miliard de dolari incasari, doar de pe urma muncii sale artistice. Ceea ce-i mai uimitor este ca frumoasa Americii, are doar 34 de ani! Taylor Swift a atins acest prag la sfarșitul anului trecut insa abia anul…

- Economia Ucrainei a crescut! Mai exact, economia ucraineana a crescut cu 5,3% anul trecut, pe masura ce Kievul a redobandit controlul asupra coridorului de export din Marea Neagra și a strans o recolta agricola consistenta, in pofida continuarii atacurilor rusești cu rachete și drone, transmite Bloomberg…

- Andra Gogan, cea mai urmarita artista romanca pe TikTok de la apariția aplicației, a gasit o noua sursa de facut bani de pe urma celebritații sale. Influencerița vedeta pe videoaplicația sus amintita devenita cea mai populara la nivel global, dar și in țara noastra in randul tinerilor, iși pune la bataie…