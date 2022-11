Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a declarat luni ca Apple a amenintat ca va exclude Twitter din App Store si ca a oprit in mare parte reclamele pe Twitter, fiind cea mai cunoscuta companie care a scos reclame de pe platforma de socializare din cauza preocuparilor legate de politicile de moderare a continutului sub noul…

- Elon Musk a declarat luni ca Apple a amenintat ca va exclude Twitter din App Store si ca a oprit in mare parte reclamele pe Twitter, fiind cea mai cunoscuta companie care a scos reclame de pe platforma de socializare din cauza preocuparilor legate de politicile de moderare a continutului sub noul sau…

- Proprietarul Twitter a declarat luni ca Apple „amenința” ca va elimina rețeaua sociala din magazinul de aplicații pentru iPhone. Declarand ca se afla „in razboi”, Elon Musk a acuzat Apple de cenzura și a criticat „taxa secreta” pe care aceasta o percepe asupra cheltuielilor utilizatorilor via App Store.…

- Elon Musk are un plan simplu, in cazul in care Apple sau Google decid sa scoata Twitter din App Store. Iși va crea propriul smartphone. Cand Musk a cumparat Twitter, a spus ca dorește sa faciliteze dialogul deschis intre cetațenii cu opinii diferite. De atunci, el a adoptat o abordare foarte diferita…

- Ce va face Elon Musk cand si daca Twitter va fi exclus din magazinele de aplicatii din cauza noilor politici, devenite mult mai permisive de cand Musk este la conducere – a fost teoria pe marginea careia s-a discutat mult pe Twitter in ultimele zile. La aceasta intrebare, unii dintre utilizatori au…

- Noul șef al Twitter, Elon Musk, a declarat ca nu se opune ideii de a-și crea propriul smartphone daca Apple și Google vor elimina aplicația de pe platformele lor, anunța Yahoo News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Dupa ce vineri, 4 noiembrie, Elon Musk a concediat aproape jumatate din personalul Twitter, compania cere acum unor zeci de angajati sa se intoarca.Unii dintre cei carora li se cere sa se intoarca au fost disponibilizati din greseala. Altii au fost lasati sa plece inainte ca managementul sa-si…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca, odata cu achizitionarea Twitter, miliardarul Elon Musk a cumparat o platforma de social media care improasca minciuni in intreaga lume, transmite Reuters.