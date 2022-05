Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a declarat, marți, ca va debloca contul de Twitter al fostului președinte al SUA, Donald Trump, daca acordul prin care urmeaza sa cumpere rețeaua sociala va fi finalizat, relateaza CNN. Musk a spus ca decizia de a-l bloca pe Trump pe Twitter in ianuarie 2021, dupa evenimentele de la Capitoliu,…

- Elon Musk a declarat marți ca va ridica suspendarea permanenta a contului deținut pe Twitter de catre fostul președinte american Donald Trump, daca achiziția Twitter se va incheia cu bine. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cotidianul Wall Street Journal publica in editia de astazi un articol despre echipa din umbra care l-a incurajat pe Elon Musk sa cumpere Twitter. Pe langa o serie de miliardari din SUA, asociati dreptei republicane, sau unor factiuni libertariene, avocatI ai libertatii de exprimare neingradita, autorii…

- Fostul președinte american Donald Trump a vorbit despre posibilitatea de a reveni pe Twitter. Rețeaua de socializare a fost cumparata de Elon Musk, care a pledat de multe ori pentru libertatea de exprimare și mulți oameni s-au gandit ca profilul fostului

- ”Eu voi continua sa folosesc Truth”, reteaua sa de socializare, lansata in februarie, a anuntat el luni, exprimandu-si speranta ca ”Elon sa imbunatateasca Twitter (…), care boti ti conturi false”. Donald Trump si-a lansat in februarie propria retea de socializare, Truth, in numele libertatii de exprimare,…

- Intenția directorului Tesla, Elon Musk de a prelua Twitter a generat speculatii ca acesta ar putea restabili contul lui Donald Trump, daca va reusi sa achizitioneze platforma de social media. Fostul lider de la Casa Alba a spus insa ca "probabil" nu se va

- Oferta directorului Tesla, Elon Musk, pentru preluarea Twitter a generat speculatii ca acesta ar putea restabili contul lui Donald Trump, daca va reusi sa achizitioneze platforma de social media. Fostul lider de la Casa Alba a spus insa ca "probabil" nu se va intoarce pe Twitter, relateaza joi agentia…

- Dupa ce s-a plans cu privire la faptul ca a fost cenzurat in repetate randuri pe retelele de socializare, Elon Musk a decis sa preia controlul uneia dintre ele. Pe 4 aprilie a fost dezvaluit public faptul ca Elon a cumparat la jumatatea lunii martie 2022 o cota de 9.2% din Twitter. El devine astfel…