Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut doar patru luni de cand Elon Musk a cumparat Twitter și a concediat brusc jumatate din angajați, dar patronul continua sa reduca personalul și sa starneasca controverse, punand sub semnul intrebarii capacitatea de supraviețuire a platformei. In acest weekend, compania californiana a concediat…

- Compania de software GlobaLogic, care a anunțat la final de 2022 ca va prelua firma romaneasca Fortech, spune ca va continua expansiunea in Romania, unde Fortech are 1.150 de angajați, dintre care 800 la Cluj. GlobalLogic are 28.000 de angajați in lume, dintre care 12.000 in Europa.

- Meta lanseaza serviciul Meta Verified, pe baza de abonament lunar, care permite utilizatorilor sa-și verifice conturile folosind un act de identitate. Mișcarea vine dupa ce Twitter a implementat un sistem similar in noiembrie 2022. Meta Verified va costa 11,99 dolari (9,96 lire sterline) pe luna pe…

- Twitter va introduce plați prin intermediul platformei de socializare, iar demersurile legale au fost deja incepute. Compania controlata de Elon Musk solicita licențe de la autoritațile de reglementare. Elon Musk impinge Twitter sa creeze noi fluxuri de venituri, deoarece se confrunta cu o scadere a…

- Compania lui Elon Musk, Tesla, a avut un profit record in 2022, mai mare decat a avut vreodata intr-un an fiscal, in pofida inflatiei ridicate, a temerilor privind economia si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare. Producatorul de vehicule electrice condus de Elon Musk si-a majorat profitul…

- CNBC a relatat vineri ca numarul de angajati cu norma intreaga ai Twitter s-a redus la aproximativ 1.300 de angajati activi, care lucreaza, inclusiv mai putin de 550 de ingineri cu norma intreaga. Aproximativ 75 dintre cei 1.300 de angajati ai companiei sunt in concediu, inclusiv aproximativ 40 de ingineri,…

- Cinci fosti angajati Twitter care urmaresc o actiune legala colectiva propusa, in care acuza compania lui Elon Musk ca nu i-a notificat adecvat atunci cand au fost disponibilizați, au primit o lovitura importanta din partea justiției americane. Concret, judecatorul de district american James Donato…

- Judecatorul de district american James Donato a hotarat vineri ca cinci fosti angajati Twitter care urmaresc o actiune colectiva propusa, in care acuza compania ca nu a dat o notificare adecvata inainte de a-i concedia dupa achizitionarea acesteia de catre Elon Musk, trebuie sa isi urmareasca pretentiile…