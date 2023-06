Stiri pe aceeasi tema

- O bataie, in cușca, intre Elon Musk, proprietarul Twitter, și Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, ar putea aduce venituri de un miliard de dolari organizatorilor. Accesul pentru cei care doresca sa vada o confruntare intre cei doi, considerata cea mai mare din istorie, ar putea costa 100 de dolari.…

- Miliardarii Elon Musk si Mark Zuckerberg sunt „cat se poate de seriosi” in privinta unui schimb de lovituri in Octogon, iar fanii vor trebui sa plateasca daca vor dori sa urmareasca, relateaza CNBC, potrivit News.ro.

- Elon Musk si Mark Zuckerberg sunt "cat se poate de seriosi" in privinta unui schimb de lovituri in Octogon, iar fanii vor trebui sa plateasca daca vor dori sa urmareasca, relateaza CNBC. Presedintele UFC, Dana White, a declarat joi, pentru TMZ Sports, ca a vorbit cu ambii miliardari despre schimbul…

- Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk, nu ii da voie fiului sau sa se lupte in cușca cu Mark Zuckerberg. Aceasta a scris pe Twitter ca a anulat lupta, deși a precizat ca „nu le-am spus inca”. „De fapt, am anulat lupta. Nu le-am spus inca. Dar voi continua sa spun ca lupta este anulata, pentru orice…

- Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk, nu ii da voie fiului sau sa se lupte in cușca cu Mark Zuckerberg. Aceasta a scris pe Twitter ca a anulat lupta, deși a precizat ca „nu le-am spus inca”.

- Totul a pornit de la un mesaj pe Twitter in care Elon Musk a spus ca ar fi dispus sa se lupte cu Zuckerberg intr-o cușca. Urmatoarea zi, fondatorul Facebook a raspuns printr-o postare pe Instagram: „Trimite-mi adresa”.„Voi folosi o mișcare numita „Morsa" in care doar ma intind pe tine și nu poți scapa”,…

- Doi dintre cei mai cunoscuți miliardari din domeniul tehnologiei, Elon Musk și Mark Zuckerberg, au fost de acord sa se lupte intr-un meci in cușca.Elon Musk a postat un mesaj pe platforma sa de socializare Twitter in care a precizat ca este "gata pentru o lupta in cușca" cu Mark Zuckerberg, conform…

- „Miliardarii digitali” Elon Musk și Mark Zuckerberg - doi dintre cei mai cunoscuți și bogați oameni din lume - au acceptat sa se lupte „in cușca” in cadrul unei confruntari de tip MMA, informeaza BBC.