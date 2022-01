Elon Musk spune că în curând nu va mai avea cu cine să populeze planeta Marte De ani de zile, CEO-ul SpaceX, Elon Musk, a avertizat in mod repetat ca omenirea se indreapta catre o catastrofa din cauza prabușirii ratelor globale de fertilitate și astfel vor fi prea puțini oameni care sa populeze planeta Marte. „Ar trebui sa fim mult mai ingrijorați de colapsul populației”, a reiterat Musk intr-un tweet, citeaza Futurism. „Daca nu sunt destui oameni pentru Pamant, atunci cu siguranța nu vor fi suficienți pentru Marte”, a adaugat el intr-un alt tweet . Asta ar putea fi o veste neplacuta pentru planurile sale indraznețe prin care vrea sa populeze planeta Marte. Unul dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, tata a 6 copii, spune ca „Civilizația se va prabuși daca oamenii nu fac mai mulți copii” „Nu sunt suficienți oameni”, a spus Musk, luni, la un eveniment. „Nu pot sublinia suficient acest lucru, nu sunt destui oameni”, a spus el. Miliardarul din tehnologie a spus ca…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a revenit luni pe Pamant dupa o calatorie de 12 zile in spatiu, incheind astfel cu succes un antrenament pentru zborul planificat in jurul Lunii impreuna cu SpaceX, compania lui Elon Musk, in 2023, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Magnat in domeniul modei online…

- Miliardarul Elon Musk, fondator al companiilor Tesla și SpaceX, a fost desemnat “personalitatea anului 2021” de celebra revista Time. Elon Musk este cel mai bogat om al lumii. El lansat sateliți pe orbita și exploateaza energia Soarelui. Omul de afaceri viseaza sa colonizeze planeta Marte in timp ce…

- Elon Musk este nemultumit de lipsa de progrese ale SpaceX in dezvoltarea motoarelor Raptor, destinate rachetei Starship, si a transmis angajatilor ca aceasta criza reprezinta un risc de faliment, transmite CNBC.El a descris situatia dificila la o zi dupa Ziua Recunostintei, intr-un email transmis…

- Elon Musk nu este mulțumit de progesul pe care SpaceX l-a facut pentru dezvoltarea motoarelor Raptor care alimenteaza racheta sa Starship. El a transmis angajaților ca aceasta criza reprezinta un risc de faliment, scrie CNBC. „Criza de producției a motoarelor Raptor este mult mai grava decat parea…

- Elon Musk a descris situatia dificila intr-un email transmis tuturor angajatilor, o copie fiind obtinuta de CNBC. ”Criza de productie a Raptor este mult mai dificila decat parea acum doua saptamani. Riscam o criza reala de faliment, daca anul viitor nu vom putea asigura un ritm al zborurilor Starship…

- Miliardarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon și Blue Origin, crede ca in viitor, oamenii se vor naște și vor locui in colonii spațiale și vor veni pe Pamant doar in vizita, ca intr-o vacanța. Din punctul sau de vedere, aceste colonii spațiale sunt mai relevante decat colonizarea unei planete, cum ar fi…

- Miliardarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon și Blue Origin, este de parere ca, in viitor, oamenii se vor naște și vor locui in colonii spațiale și vor vizita Pamantul in vacanța. Din punctul sau de vedere, aceste colonii spațiale sunt mai relevante decat colonizarea unei planete, cum ar fi Marte, care…